"Фестиваль растет, становится интереснее, появляются новые активности, образовательная часть. Это замечательно. Мы надеемся, что наш с вами общий финансовый вклад в сохранение развития объектов исторического наследия нашей области тоже сыграет свою роль", — цитируются в сообщении слова губернатора региона Антона Алиханова.

Праздник классической музыки продлится шесть дней и включает в себя девять мероприятий концертной программы и большой образовательный блок, говорится в пресс-релизе.

Стартовал фестиваль с представления симфонического спектакля "Рахманинов. Я — здесь", который соединил в себе живое исполнение произведений композитора и драматургию. Со сцены прозвучали письма Рахманинова и письма от его лица, сгенерированные нейросетью.

Участники фестиваля — звезды мировой величины, в том числе выдающийся русский бас, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, лауреат "Грэмми", народный артист СССР Юрий Башмет.

Международный фестиваль классической музыки "Кантата" проводится в Калининградской области с 2021 года. Он представлен серией концертов в живописных и исторически значимых местах Калининградской области с участием именитых коллективов и исполнителей России и зарубежья.

Местом проведения концертов станут Алленбургская кирха, территория завода "Понарт", руины замка Бранденбург.