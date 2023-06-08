"В ближайшее время запустим работу по безвизовым групповым поездкам с Ираном. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы утрясем все и повезем первые группы туристов", — сказал он журналистам в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!".

Как отметил Вахруков, Минэкономразвития уже получил список уполномоченных туроператоров от иранской стороны.

Замглавы Минэкономразвития напомнил, что Россия на сегодняшний день ориентирована на развитие двусторонних туристических обменов с Китаем, Ираном, Индией.

"Мы работаем над групповыми безвизовыми поездками, над упрощением расчетов и другими направлениями, которые позволят привлечь туристов из тех стран, которые я назвал, из арабских стран. Это один из стратегических приоритетов сегодня", — заключил Вахруков.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года, но до сих пор не вступило в силу. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, Россию – более 20 тыс. иранцев.