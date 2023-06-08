«Очень сложно делать прогнозы, ситуация меняется. Есть грустная тенденция наследия пандемии – позднее бронирование. Туристы принимают решение о поездке меньше чем за неделю до поездки. Это кардинально отличается от допандемийного планирования, когда туристы понимали, что чем раньше, тем удобнее. И это такой вызов, потому что сложно планировать загрузку», — сказал он журналистам в кулуарах форума «Путешествуй!» в Москве.

«Мы понимаем, что меньше 5 млн Петербургу принимать – это самый пессимистичный сценарий пандемии. Она нам показала, что при таком количестве загрузка инфраструктуры колеблется до 50%, а это плохая загрузка для восстановления и развития», — добавил глава петербургского туризма.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что турпоток будет не меньше, чем в прошлом году – 8 млн человек.

«Прогноз роста – на 5-7% к прошлому году. Но очень многое будет зависеть от восстановления международного туризма. Для Петербурга это главный вызов сейчас, потому что у нас инфраструктура международного туристского центра очень разнообразная, и она сложно загружается по сезону только российскими туристами по причине ограниченности их количества», — подчеркнул Корнеев.

До пандемии в 2019 году Петербург принял более 10 млн туристов, включая 5,5 млн иностранных.