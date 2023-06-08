Фото: arhyz-resort.ru

Во время инцидента туристы занимались хайкингом в горах. Дикий козел прыгнул на 64-летнюю женщину, стоявшую на краю скалы, в результате чего она упала с 20-метровой высоты, приземлилась на каменный выступ на высоте порядка 50 метров от земли и сломала два запястья. Как уточняет портал, инцидент мог кончиться значительно более трагично.

Позже атаке того же козла подверглись двое туристов, приехавших из Бельгии. Один из них в результате потерял сознание. Туристов нашел местный пастух и сообщил властям. На вертолете они были доставлены в местную больницу с ушибами по всему телу.

При этом пострадавшую женщину спасателям сразу найти не удалось. Ее обнаружили уже ночью. С переломами и переохлаждением она также была доставлена в больницу

Как отмечает издание, в мае у пиренейских горных козлов или козерогов – сезон размножения, когда они становятся особенно агрессивными. В последние годы случаи нападения козлов участились, так как туристов в регионе становится все больше.