«Целью соглашения является формирование туристического горного маршрута, объединяющего три курорта, что ускорит развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве. Меморандум также предполагает организацию и проведение ряда мероприятий – Фестиваля горных курортов и премии «Горы Евразии», а также других инициатив, таких как Клуб активных журналистов Евразии, Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей Альянса», — говорится в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась на выставке «Евразия – наш дом», приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в Сочи.

Как отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор», стороны создадут платформу для стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, совместного развития горных курортов Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли.

«В числе первостепенных задач ЕАГК – способствовать поступательному развитию горных курортов на основе сотрудничества, обмен необходимой информацией и передовым опытом, совместное повышение профессиональной квалификации работников, разработка общих подходов к стандартам безопасности и информированности туристов, а также сохранение природного и культурного наследия стран-участниц и популяризации здорового образа жизни. Также одной из приоритетных задач является расширение территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском пространстве», — цитирует пресс-служба гендиректора курорта Александра Белокобыльского.

Генеральный директор курорта «Амирсой» Саидвали Саидходжаев добавил, что объем услуг туристической отрасли между тремя странами и в Евразийском регионе устойчиво растет.

«Создание Евразийского альянса является эволюционным процессом интеграции горных курортов, который позволит улучшить условия пребывания гостей, повысит качество и разнообразие предоставляемых услуг и сервиса, а также раскроет потенциал каждого курорта. Как результат это позитивно скажется на культурном и межнациональном сотрудничестве в регионе», — сказал он.

Гендиректор горного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов добавил, что у каждого из курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности курортов, обеспечения безопасности туристов. Задача альянса – обмениваться этим опытом.

Штаб-квартира нового объединения будет располагаться в городе Алматы в Казахстане. Евразийский Альянс горных курортов открыт для других стран и участников.

Роза Хутор — круглогодичный горный курорт, расположен в 45 км от побережья Чёрного моря на склоне хребта Аибга, протянувшегося к югу от Главного Кавказского хребта между долинами рек Мзымта и Псоу.

Шымбулак — горный курорт, расположен на хребте Заилийский Алатау. Принимает соревнования по горнолыжному спорту с 1950 года. 25 км трасс, 903 м перепад высот.

Амирсой — горный курорт, расположен на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор. 16 км трасс, 700 м перепад высот.