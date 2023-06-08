«Рост отрасли продолжается. За первые 4 месяца Росстат зафиксировал рост размещенных в гостиницах на 17%. Такая динамика спроса позитивно отражается на инвестиционной активности в отрасли. Мы видим рост инвестиций в строительство новых гостиниц, другую инфраструктуру. Но этот рост не будет продолжаться бесконечно, потому что он должен быть поддержан развитием инфраструктуры. Мы уже сейчас упираемся в дефицит номеров, туристической инфраструктуры, и это является основным ограничителем», — сказал он, выступая на пленарной сессии форума «Путешествуй!» в Москве.

О напомнил о недавних сообщениях о том, что Турция подняла цены специально для российских туристов потому что им больше некуда ехать.

«Некуда ехать, потому что мы медленно развиваем инфраструктуру для туризма. Поэтому наш приоритет – это строительство инфраструктуры и номерного фонда. Это точно будет в фокусе федеральной поддержки на ближайшие несколько лет. Потому что это основной фактор, сдерживающий еще более быстрое развитие отрасли», — сказал он.

По словам замминистра, необходимо уже в ближайшие месяцы принять ключевые стратегические решения по направлениям развития отрасли, для чего в министерстве изучают основные тренды развития туризма в России.

«Необходимо сформировать обоснованный прогноз роста числа турпоездок. В качестве основных трендов мы видим структурные изменения – увеличение коротких поездок вблизи крупных городов, на природу, а также с познавательными целями. Переориентация выездного туризма на внутренний как по объективным причинам, так и благодаря развитию нашей внутренней инфраструктуры. Видим тренд на рост числа поездок в течение года. Если раньше люди ездили один раз в отпуск на две недели на юг, то сегодня растут повторные поездки на выходные дни», — рассказал Вахруков.

Он подчеркнул, что Минэкономразвития будет работать над увеличением числа иностранных гостей из дружественных стран. «Но вообще ждем в гости всех, у нас нет недружественных народов, мы рады всем», — подчеркнул замминистра.