"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года резкого повышения цен не наблюдается. В сегменте 4 звезд стоимость номера в среднем обходится 7,5 тыс. рублей, 3 звезд — от 3,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Цены на однодневные экскурсии также составляют 3,5 — 4 тыс. рублей", — добавили в министерстве. По данным ведомства, традиционно в высокий туристический сезон цены на размещение обычно поднимаются на 15-20%.

Как сообщалось, в летний период Дагестан рассчитывает принять свыше 700 тыс. гостей.

На майские праздники республику посетило более 95 тыс. человек, что на 11,7% больше по сравнению с 2022 годом.