«Действительно, есть определенное падение загрузки по Крыму. Люди с опаской относятся к бронированиям вперед, очень сильно сократился горизонт планирования. Мы по поручению президента подготовили пакет поддержки для предпринимателей Крыма, в соответствии с которым порядка 2,7 млрд рублей поддержки будет выделено из резервного фонда для работников туристической отрасли в Крыму. Мы рассчитываем, что средства будут выделены до середины июля», — сказал он журналистам в кулуарах форума «Путешествуй!» в Москве.

Как сообщалось, правительство выделит 2,7 млрд рублей на поддержку туристической отрасли Крыма, пострадавшей из-за снижения спроса со стороны туристов. Средства из резервного фонда правительства получат 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, которым будет выделено по два МРОТ на одного сотрудника.

РБК в среду сообщил, что по данным крупных сервисов бронирования доля бронирований отелей и туристического жилья в Крыму снизилась с 19% в прошлом году до 1% в текущем.