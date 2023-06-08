"В связи с экстремальными погодными явлениями вводится запрет на посещение лесов в Калининградской области гражданами с сегодняшнего дня на 21 день. Просим граждан отнестись с пониманием. Потенциальный ущерб от лесных пожаров в связи с неосторожным обращением с огнем может привести к катастрофическим последствиям", — говорится в сообщении.

Министерство поясняет, что данная мера вводится в целях обеспечения безопасности государственного лесного фонда и исключения риска для "лесных" населенных пунктов. Штраф за нарушение данного запрета составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей на физических лиц.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение по засухе. Также в области объявлен наивысший класс чрезвычайной пожароопасности из-за отсутствия осадков.