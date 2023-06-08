«В этом году на поддержку сферы туризма из федерального будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортов, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь», — сказал он.

Чернышенко добавил, что свой туристический потенциал на форуме представляют около 60 регионов нашей страны и дружественные страны – такие, как Узбекистан, Кыргызстан, Куба и другие.

«Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, так как понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальной экономики. Форум традиционно является дискуссионной площадкой. По итогам работы мы ждем от вас предложений по развитию внутреннего туризма», — подчеркнул он.

Форум «Путешествуй!» проходит в этом году с 8 по 11 июня на ВДНХ в Москве. В прошлом году его посетили порядка 50 тыс. представителей туристического бизнеса и туристов.