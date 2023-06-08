"Сегодня мы запускаем новый маршрут электропоездами "Ласточка" между городом Сочи и городам Гагра. Те условия, которые мы сейчас создаем в этом поезде, помогут с хорошим качеством сервиса передвигаться между этими двумя городами", — сказал он журналистам перед отправлением первого рейса.

По его словам, пятивагонные "Ласточки" будут ходить два раза в день, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров.

"Минимальная цена билета – 850 рублей. Время в пути – 3 часа. Таможенные и пограничные процедуры будут проходить в составе, не нужно будет выходить никуда. На нашей границе это будет 45 минут, на границе Республики Абхазия – 30 минут. На территории Абхазии будет две остановки", — отметил Пегов.

"Ласточки" будут отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54, из аэропорта Сочи в 18:52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 7:30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15. В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях "Имеретинский Курорт", "Адлер", "Хоста", "Мацеста, а также на остановочных пунктах "Гагрыпш" и "Церетели" (Абаата).

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях "Веселое" (Россия) и "Цандрипш" (Абхазия). Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.