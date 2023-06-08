«Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года», — сказал он в кулуарах Российского туристического форума «Путешествуй!».

Как отметил Вахруков, российская сторона пока не получила список уполномоченных туроператоров от КНР.

«Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает процесс»,- заключил он.

Минэкономразвития в конце февраля объявило о возобновлении действия соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и КНР от 2000 года, приостановленного во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группах от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Однако дата перезапуска безвизовых поездок между двумя странами до сих пор не определена.