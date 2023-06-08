Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция посвящена творчеству знаменитого художника — одного из организаторов Общества станковистов (ОСТ), вдохновленного героическими образами революции 1917 года.

На выставке представлено 18 акварелей из нескольких основных циклов мастера: "Октябрь", "На маневрах", "Москва и Подмосковье в дни войны".

Лабас (1900 — 1983) — заметный представитель русского авангарда 20-х — 30-х годов, работы которого выставлялись на самых крупных выставках в стране и за рубежом. Лабас учился у Петра Кончаловского, Константина Истомина, Василия Кандинского, Казимира Малевича и Аристарха Лентулова. Он активно участвовал в общественной жизни страны, а в 1919 году ушел на фронт художником 3-й Армии Восточного фронта.

В основе серии художника "Октябрь" лежат впечатления от революции 1917 года в Москве и последующих изменений в обществе. К увиденному тогда художник неоднократно возвращался в более поздние годы. Серия "На маневрах" возникла в результате поездки художника в 1931 году на Дальний Восток.

Помимо людей, героями мастера часто оказываются технические новинки — летательные аппараты, пароходы и паровозы. В их изображениях нет конкретики, скорее они напоминают поэтизированные образы новейших достижений техники.

Во время мероприятия представители Фонда содействия сохранению творческого наследия Лабаса (Лабас-Фонд) передадут четыре рисунка художника в коллекцию Русского музея: "Двое в лиловых одеждах" (1960-е), "Стремительное движение" (1967), "Сражаются" (1972), "Встреча. Вариант" (1977).