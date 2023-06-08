"Морская рыбалка с моторных лодок очень популярна в регионе. Однако особенности Балтийского побережья таковы, что стационарных и оборудованных слипов для рыбаков единицы. К тому же один из самых популярных слипов, расположенный в Филинской бухте, оказался фактически закрыт из-за строительства детского спортивного центра. И потому губернатор Антон Алиханов распорядился построить в бухте новый", — сказал Лысков.

По его словам, примерная стоимость строительства этого слипа глава региона оценил в 70-100 млн рублей. И правительство региона готово оказать такую поддержку многочисленным любителям рыбалки. Помимо этого новые слипы власти намерены оборудовать в городе Светлый и поселке Янтарный.

Однако, глава региона потребовал, чтобы все новые слипы были оборудованы системами видеонаблюдения. И это связано с особенностями выходов в море определенного круга калининградцев, добавил пресс-секретарь.

В частности губернатор Алиханов отметил, что "видеокамеры позволят контролировать, кто уходит в море, и с чем причаливает обратно. Я имею в виду грузы. Это вопрос и про нелегальную добычу янтаря, и про нелегальную добычу водных биоресурсов. Иногда у нас люди не могут остановиться, надо тоже за этим внимательно смотреть", — процитировал главу области Лысков.

Такая видеофиксация сегодня необходима и потому, что с недавнего времени в Калининградской области официально введен запрет на выход в море на плавсредствах в ночное время, добавил пресс-секретарь губернатора.

Он также пояснил, в регионе нелегальной добычей янтаря в море профессионально занимаются дайверы, имеющие дорогое оборудования для работы на дне. Есть и категория рыбаков, которые ловят ту же треску десятками килограммов, что запрещено, и сдают рыбу в небольшие магазины.