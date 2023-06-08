В конкурсную программу этого года вошли 20 новых российских сериалов, говорится в сообщении.

В основном конкурсе этого года представлен весь спектр новых сериалов — независимые, платформенные и телевизионные.

Кроме того, в основном конкурсе будут показаны сериалы ведущих телеканалов, таких как "Россия", "Пятница", НТВ, СТС и ТНТ.

"С точки зрения драматургии пятый "Пилот" — фестиваль драм, герои которых ищут своих (в нескольких сериалах — буквально) и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый "Пилот" — фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты", — приводит пресс-служба слова программного директора фестиваля Егора Москвитина.

Отмечается, что на фестивале, помимо основного конкурса, будет представлена внеконкурсная программа, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.

Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер — актриса Светлана Дрыга.