«Таможенники нашли в обертке из-под шоколада «Аленка» три золотых слитка и два бриллианта, которые пыталась вывезти россиянка, вылетавшая рейсом Грозный-Стамбул. Женщину остановили в «зеленом» коридоре. Золото она спрятала в чемодане среди шоколадок, а бриллианты — в карман куртки в упаковку бумажных платочков», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФТС, по результатам экспертизы слитки весом 150 граммов выполнены из золота 999 пробы, а драгоценные камни в два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупной алмазной лабораторией HRD Antwerp. Общая стоимость – более 3,5 млн рублей.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.