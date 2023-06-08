"Но это будет иная структура пассажиропотока. Там, конечно, будет доминировать внутренний пассажиропоток", — сказал Хазин на Дальневосточном медиасаммите во Владивостоке в четверг в рамках дискуссии "Международный туризм: возобновление турпотока".

В 2019 году пассажиропоток аэропорта составил 3,1 млн человек, в том числе 1,6 млн — на внутренних линиях, 1,5 млн — на международных линиях.

По словам Хазина, аэропорт рассматривает возможность привлечения одной из авиакомпаний группы "Аэрофлот" в качестве базовой.

"Наша стратегическая цель укрепиться в качестве главных воздушных ворот на востоке России. В первую очередь нам должно в этом помочь привлечение группы компании "Аэрофлот" на базирование во Владивосток. Тогда вместе с двумя нашими базовыми авиакомпаниями, это S7 Airlines и "Аврора", мы сможем не только обеспечить развитие маршрутной сети на внутренних линиях, но и максимально быстро восстановиться на международных направлениях", — сказал он.

Кроме того, аэропорт рассчитывает на открытие регулярного авиасообщения с Индией и Белоруссией. Ранее рейсы в эти страны из аэропорта Владивосток не выполнялись.

"И у индийского варианта, и у белорусского есть сложности в реализации. Индия — потому что очень протяженный маршрут, это должна быть индийская авиакомпания. У российских авиакомпаний нет самолетов, которые могут выполнять рейсы на такие расстояния, я имею в виду, что нет самолетов не под санкциями", — сказал он.

В Белоруссию, по его словам, скорее всего, будет летать одна из российских авиакомпаний.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает примерно 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.