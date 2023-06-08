"Мы посчитали, что комфортно, с небольшими усилиями, сможем в течение года принять 5 млн туристов, вот она цель", — сказал Шестаков в четверг на Дальневосточном медиасаммите во Владивостоке.

По его словам, для достижения этого показателя нужно открытие прямых авиарейсов, железнодорожного пассажирского сообщения с КНР, возобновление безвизового режима для тургрупп из КНР, электронные визы.

" Какие авиарейсы могут случиться в ближайшее время — это (китайские города — ИФ), Муданьцзян, Харбин", — сказал он.

Эти города, по словам Шестакова, заинтересованы в том, чтобы туристы из южных провинций Китая, перемещаясь на северо-восток, имели дополнительный стимул посещения этой провинции. Таким стимулом может стать ближайший европейский город — Владивосток.

"С мэрами этих городов мы проговорили, они все заинтересованы в том, чтобы такие рейсы были открыты", — сказал Шестаков.

Как сообщалось, власти Приморья в этом году ожидают в регионе 3,5 млн туристов.