"В этом году — 12-13 августа в Мамадышском районе пройдет премьера фестиваля "Битва эпох". Это фестиваль исторической реконструкции", — сказал Иванов.

Первый фестиваль (фестиваль 2023 года — ИФ) откроется двумя эпохами — Древний Рим и варвары, стрельцы и мушкетеры.

"Будет яркое шоу, которое пройдет в селе Средние Кирмени, поблизости от исторического Кирменского городища", — уточнил Иванов.

По информации Госкомитета Татарстана по туризму, на фестивале будут располагаться два лагеря разных исторических эпох, и, помимо внутренних полноценных фестивальных программ каждой эпохи, будут соревнования и битвы между эпохами. Кроме турнирной составляющей, программа фестиваля будет включать концерт, площадку семейного отдыха, ярмарочные площадки и зоны мастер-классов, фудкорт.