«У любителей горных лыж и сноуборда будет возможность в середине июня сразиться на Hot Snow Battle и протестировать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры). Для этого на главной площади курорта возведут снежную гору, создание которой потребует 10 грузовиков со снегом», — сообщили в пресс-службе курорта.

Там пояснили, что снег спустят с высоты 2320 метров над уровнем моря.

«Принять участие в необычных состязаниях смогут бесплатно все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности вся площадка под снегом будет укрыта мягкими матами. Соревнования пройдут в два этапа – квалификация и финал», — добавили на курорте.

Регистрация пройдет с 11.00 до 13.00, соревнования стартуют в 13.30.