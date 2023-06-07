По данным организации, оценивающей качество воздуха, в некоторых частях США, в частности, на востоке страны и на северо-востоке, оно классифицируется как "нездоровое" или даже "опасное".

Облака дыма сформировались в районе Великих североамериканских озер, замечен в Кливленде в штате Огайо, в Буффало в штате Нью-Йорк, в центральной части города Нью-Йорк. Несколько школ города отменили занятия, предполагающие активность на улице, из-за плохого качества воздуха.

Предположительно, такие условия будут наблюдаться в отмеченных городах и территориях еще несколько дней.

Последние несколько дней горят лесные пожары в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население. Во вторник там горят порядка 150 пожаров, и более 110 из них не контролируются.