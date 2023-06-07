В рамках программы летом ежедневно по вечерам во время заката солнца на набережных проводятся бесплатные концерты, где выступают артисты — поют, танцуют, играют на различных музыкальных инструментах.

Кроме того, в рамках летних вечеров состоятся концерты национальной танцевальной культуры.

Всего на концертных площадках Сочи в летний сезон запланировано более 150 различных концертов.

"В Зимнем театре в рамках саммита Евразийского экономического союза и при поддержке министерства культуры России пройдет фестиваль культуры и искусств народов Евразии. В масштабной концертной программе примут участие известные национальные коллективы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России", — цитирует пресс-служба заместителя главы Сочи Елену Канюк.

По ее словам, в событийном календаре Сочи на 2023 год уже более 200 культурных, спортивных и деловых мероприятий.