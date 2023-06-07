«Каждый год в это время практически все отели сталкиваются со снижением загрузки. В попытках привлечь клиента гостиницы предлагают скидки на проживание до 60%, бесплатные трансферы, бесплатные ночи и многое другое», — цитирует пресс-служба РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову.

Как отметила глава PR-департамента туроператора Anex Tour Алена Хитрова, спецпредложения чаще всего появляются у дорогих отелей, некоторые из которых предлагают до конца лета скидки на проживание и различные акции.

Снизились цены и на авиаперелет на Мальдивские острова. По словам Макарковой, иностранные авиаперевозчики летом предлагают специальные тарифы на рейсы до Мале, поэтому билет на Мальдивы в этот период может обойтись вдвое дешевле, чем в высокий сезон.