"В рамках визита делегации области в Беларусь, губернатор Алиханов посетил ряд санаторно-курортных объектов республики и предприятие по производству медицинской техники. В итоге глава региона предложил коллегам из братской страны ряд интересных проектов, в том числе и в сфере оздоровительно отдыха и туризма", — сказал Лысков.

В частности после посещения санатория "Юность" под Минском, в котором за годы его работы общее число поправивших здоровье составило около 1 млн человек, Алиханов призвал белорусские власти и бизнес создать аналогичный комплекс и на берегу Балтики.

"Мы предлагаем белорусским коллегам зайти к нам в регион и совместно работать в части проектов санаторно-оздоровительного отдыха. Мы видим, какой здесь большой поток посетителей. При этом порядка 80% отдыхающих из России, в том числе калининградцы. Думаю, что и у нас будет спрос на такой объект", — процитировал Алиханова его пресс-секретарь.

Проект перспективен еще и потому, что в Беларуси немало предприятий, которые производят высококлассную медицинскую технику, которой можно было бы оснастить санаторий, поставить в калининградские здравницы и больницы. К примеру, минский завод ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори", на котором побывала делегация области, уже поставлял оборудование в регион, заключил Лысков.