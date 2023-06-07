На встрече с Мишустиным Пашинян поднял вопрос, связанный со сроками завершения реконструкции таможенного пункта "Верхний Ларс". "Сейчас уже летний сезон, и мы немножко уже волнуемся по поводу пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс", — сказал Пашинян.

По его словам, это важный нюанс, который подтолкнет дальнейшее развитие экономических отношений России и Армении.

Со своей стороны премьер РФ сообщил, что обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым вопросы реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс". "Он дал соответствующие обещания — к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это ещё четыре полосы", — сказал Мишустин.

Затем Мишустин дал слово временно исполняющему обязанности главы ФТС России Руслану Давыдову, который сообщил, что если к 15 июня Минтранс сдаст дорожные полосы, то пробка, возникшая на пункте, будет ликвидирована в течение недели.

"Значит, смотрите: 15 (июня) должны сделать, а 22 июня Давыдов будет отвечать, чтобы не было пробок. Договорились", — сказал Мишустин.

Пашинян подчеркнул, что это хорошая новость. "Честно говоря, даже не верится, что такое возможно", — сказал премьер-министр Армении.

Российский премьер обратил внимание на то, что все публично обсуждено. "Не только обсудили, но уже обещали. Это значит, что нужно это исполнять. Спасибо большое", — сказал Пашинян.

Мишустин в свою очередь продолжил, что представленные материалы с объектов свидетельствуют о серьезной работе, которую там проводят. "Там очень серьезно трудятся наши коллеги, и я надеюсь, что все будет сделано, как мы договорились", — сказал премьер-министр РФ.

Пашинян задал уточняющий вопрос, насколько после реконструкции увеличится пропускная способность.

Давыдов пояснил: "Будет 39 полос, из них 15 на грузовое сообщение. Мы до реконструкции выходили на рекорд 1200 машин в день грузовых в два направления и 3,5 тыс. легковых. Теперь мы ожидаем, что если было 1200, то на 1500 грузовых в день мы должны выходить".

Врио главы ФТС заметил, что даже в условиях реконструкции "Верхний Ларс" — это самый активный пункт пропуска из всех.

"Спасибо, Михаил Владимирович (Мишустин — ИФ), я знаю, что когда вы что-то обещаете, то это исполняется, и очень рад этому. Спасибо большое", — сказал Пашинян.