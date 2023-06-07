Основной площадкой мероприятия станет Спасо-Преображенский собор Угличского кремля, обладающий уникальной акустикой.

В фестивале примут участие камерный хор "Голос вам" храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине (Москва), женский камерный "Гофман-хор" Российской академии художеств (Москва), хор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (Москва), вокально-хоровой ансамбль "Cantica" храма Святителя Петра митрополита Московского (Санкт-Петербург), народный коллектив — вокальный ансамбль "Святки" (Солнечногорск).

"Кроме музыкальной составляющей, наш фестиваль носит и благотворительный характер. В Угличском районе ряд святынь находится в полуразрушенном или крайне бедном состоянии. Участники фестиваля приглашаются для выездных концертов в этих храмах, чтобы привлечь внимание общества и бизнеса к проблеме сохранения духовного наследия Отечества", — приводятся в сообщении слова художественного руководителя фестиваля Андрея Горячева.