Первый рейс в Джидду с паломниками на борту ожидается 8 июня. Всего планируется выполнить 18 перелетов туда и обратно.

В пресс-службе отметили, что все службы аэропорта полностью готовы к отправке и приему воздушных судов, пройден соответствующий аудит у компаний-организаторов хаджа и "все полагающиеся согласования".

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Грозный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом, до 777,296 тыс. человек. Аэропорт обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly. "Флай Багдад" (Fly Bagdad) — частная иракская авиакомпания.