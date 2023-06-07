"По данным следствия, в декабре 2020 года и в период с октября по ноябрь 2021 года фигурант передал взятки в крупном размере должностному лицу другой организации в целях сокрытия факта невыполнения части работ на объектах строительства по договорам подряда в части реконструкции инфраструктуры аэропорта", — говорится в сообщении.

Экс-гендиректору норильского аэропорта инкриминируют п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В интересах следствия сумма взятки не разглашается. По данным из открытых источников, в указанный период гендиректором аэропорта Норильска являлся Андрей Никифоров.