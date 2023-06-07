«Министерство туризма и древностей Египта опубликовало циркуляр, согласно которому ряд археологических памятников и музеев теперь применяют систему безналичной оплаты для покупки входных билетов. Это правило распространяется как на индивидуальных туристов, так и на туркомпании», — пишет издание.

Как отмечает газета, в настоящее время система распространяется на посещение пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби, недостроенного обелиска и храма Эдфу, города Ком-Омбо, острова Филе и скалы Абу-Симбел в Асуане, Египетского музея на Тахрире и Нубийского музея.

Как пояснили в министерстве, для покупки билетов по безналу есть несколько способов. Для туркомпаний – покупка через Центр продажи билетов при Минтуризма Египта либо переводом со счета на счет, либо банковской картой. Также возможна оплата билетов картой египетского банка гидом или представителем туркомпании уже на месте или покупка билетов онлайн на сайте Egy Monuments.

Самостоятельные туристы могут оплатить билеты банковскими картами в кассах или автоматах, а также онлайн.