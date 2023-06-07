"Мы закупили порядка 8 тысяч путевок в загородные лагеря и санатории. Все они переданы в управления социальной защиты. В первую очередь путевки необходимо выделять детям из группы риска. Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев СВО. Детям, кто останется дома, нужно помочь отдохнуть с возможностью трудоустройства", — сказал Текслер.

Он также уточнил, что этим летом по госпрограмме "Содействие занятости населения" будет организовано временное трудоустройство 11,3 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

"Выделяем дополнительные средства на материальную поддержку к заработной плате из областного бюджета — свыше 10 млн рублей. Прошу контролировать эту работу, трудоустраивать в первую очередь тех, кому это действительно необходимо", — отметил глава региона.

В свою очередь министр соцотношений области Ирина Буторина уточнила "Интерфаксу", что ежегодно на приобретение бесплатных путевок для детей из бюджета области выделяется более 250 млн рублей.

"Все путевки мы приобретаем на открытых торгах, порядка 73% из них приходится на летний период, но также востребованы путевки на время весенних и осенних каникул. Конечно, самый большой спрос на летний отдых", — отметил Буторина.

Она также добавила, что помимо этого для ребят, имеющих различные отклонения в здоровье, организован отдых на базе четырех площадок, подведомственных министерству, в том числе в реабилитационном центре в Кусе.

"Мы также организуем профильную смену для детей, перенесших онкогематологическое заболевание. И сейчас хотим организовать отдых для ребят, у которых есть сахарный диабет. В целом мы планируем, что по всем направлениям отдохнут более 11,5 тыс. ребят", — добавила министр.

Между тем, замначальника Управления по делам молодежи администрации Челябинска Варвара Сычева уточнила, что месячная зарплата подростков, работающих в трудовых отрядах, составит 8,2 тыс. рублей.

"Большинство ребят занимается благоустройством социально значимых объектов, помогают с уборкой парков и скверов. Некоторые подростки вместе с соцработниками оказывают помощь пожилым людям. Работают ребята пять дней по три часа, в остальное время для них организуются каждый день интересные досуговые мероприятия", — пояснила специалист.

В Челябинске трудовые отряды создаются на базе школ и детских центров дополнительного образования, в этом году отдохнуть и заработать летом смогут более 1,5 тыс. челябинских школьников.

По данным Главного управления по труду и занятости населения области, в рамках летней кампании предусмотрено также трудоустройство на временные рабочие места подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оформлением на работу занимаются Центры занятости населения, работодатели создают временные рабочие места за счет субсидий из областного бюджета.

Помимо зарплаты эти ребята получают материальную поддержку от Центра занятости в размере до 1,5 тыс. рублей. В программе участвуют все муниципальные образования области.