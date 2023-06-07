"11 июня в музейном комплексе в Моховом пройдут торжества, приуроченные ко Дню России. В программе мероприятий концерты музыкальных коллективов из Тулы и Тульской области, тематические мастер-классы, старинные русские забавы. Посетители смогут покататься на лошадях Конного двора, приобрести сувениры на ярмарке народных умельцев и главное — поддержать сильнейших людей планеты в соревновании по силовому экстриму", — сказала Котикова.

Музейщики готовит для посетителей веселый интерактив: можно пострелять в тире и принять участие в командных играх — оценить свою меткость и сноровку в метании "блинов" в печь, сразиться на мягких копьях, на скорость заплести косу "девице". На мастер-классах ребятишки смастерят фигурку животного из деревянных веточек и спилов, узелковую народную куклу или птичку-невеличку из трав.

Главным действом станут соревнования спортсменов силового экстрима. В международном турнире примут участие команды из России (Тульской области, Черноземья, Сибири) и Зарубежья — Азербайджана и Ирана. Также за звание самых сильных людей на Первом ратном поле в этом году поборются спортсмены сборной СНГ.

Команды ждут непростые испытания. На первом этапе силачи покажут мощь при подъеме богатырского бревна весом 140 кг. На втором — спортсменам предстоит метание двадцатикилограммового снаряда в высоту более четырех метров. Далее участникам состязания придется преодолеть расстояние в 40 метров с щитом весом 150 кг. Одним из самых зрелищных этапов силового экстрима станет перемещение "колодца" из бревен общим весом 350 кг. Завершит состязание подъем стпятидесятикилограммового мешка.

Также в течение дня пройдет большой музыкальный концерт. Откроет праздник оркестр русских народных инструментов "Тула". Здесь же выступят мужской вокальный ансамбль "Куликово поле", музыканты Культурного центра УМВД по Тульской области и фольклорный ансамбль "Усладушка". Завершит мероприятие праздничный концерт вокального коллектива "Растряпуха" Епифанского центра культуры и досуга.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле.