"В этом году с 17 июня запускаются пакетные туры на Валдаях из Казани. Можно купить либо однодневный, либо двухдневный тур", — сказал Иванов.

В пакетный тур будут входить обзорная экскурсия по городу Чебоксары, посещение музея пива, дегустация национальных блюд, посещение этнокомплекса "Ясна", знакомство с обрядами и традициями чуваш.

По словам Иванова, для жителей и гостей Татарстана появляется еще одна возможность провести выходные с пользой и отправиться на отдых в соседнюю республику.

В прошлом году такой маршрут существовал только в качестве речной перевозки.