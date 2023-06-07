"Прогноз общего турпотока в Прибайкалье за летний сезон 2023 года оценивается в 600 тыс. туристов. Жители России и иностранцы посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, совершают деловые и частные поездки, участвуют в экологических турах", — приводятся в сообщении слова Найденовой.

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что в июне-августе прошлого года регион посетили 595 тыс. человек.

Этот летний туристический сезон в Иркутской области открылся "Большим байкальским квестом. Юг Байкала", фестивалем ухи и ярмаркой сувениров в Слюдянском районе на южном берегу озера Байкал.

Для гостей праздника организовали концертно-развлекательную программу с участием творческих коллективов и сольных исполнителей. Работы, представленные на ярмарке, были выполнены мастерами декоративно-прикладного искусства, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями, которые участвуют в местном проекте "Южное Прибайкалье: СВОЁ". Планируется создать единый реестр брендовой сувенирной продукции.

На фестивале ухи за звание лучших в приготовлении такого блюда из рыбы боролись как профессионалы, так и любители. Лидеры и призеры получили кубки, грамоты и подарки.