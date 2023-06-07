"Первый штраф за кормление диких животных на территории нацпарка уже выписан. Административному наказанию подверглась туристка из другой области страны, которая решила подкормить местную дикую лису, которая видно уже привыкла к такому способу получения еды", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее нацпарк не имел права штрафовать посетителей за кормление животных, была разрешена только профилактика в данном вопросе. Поэтому гостей настоятельно просили не подкармливать тех же лис и кабанов. На всей территории были установлены соответствующие знаки, об этом постоянно предупреждали туристов и экскурсоводы.

"Однако после того, как было принято новое положение о нацпарке, зарегистрированное в Минюсте, кормление животных на его территории запрещено официально. Мы получили полномочия пресекать и наказывать за это нарушение правил посещения нацпарка. Штраф составляет от 3 до 4 тыс. рублей, что чувствительно для многих категорий посетителей", — пояснил директор.

"Кормление животных, как это ни странно звучит, может стоить нашим меньшим братьям жизни. Как правило, люди дают им еду на обочине единственной дороги. Но выход тех же кабанов и лис увеличивает риск их попадания под колёса автомобиля, кроме того, привыкание к попрошайничеству снижает их способность самостоятельно добывать пищу. Ну и никто не отменял профилактику нераспространения такого опасного заболевания, как африканская чума свиней", — заключил Калина.

Как сообщалось, в настоящее время на Куршской косе обитают 13 лосей, 91 косуля, 41 кабан, 37 пятнистых оленей, 45 лис и 23 зайца-русака, а также бобры, выдры, куницы, белки и другие звери.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.