Кроме того, с 8 по 12 июня в Зимнем театре состоится международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни "Красная гвоздика" имени Иосифа Кобзона.
С 10 по 12 июня пройдет ряд спортивных мероприятий, среди которых финал Всекубанского турнира по уличному баскетболу, соревнования по тайскому боксу, смешанному боевому единоборству, спортивному туризму, мероприятия по настольному теннису и лыжероллерам.
"Основным праздничным днем будет 12 июня. Так, в парке имени Фрунзе начнется легкоатлетический забег "Русская матрешка", в котором примут участие более 300 человек. В Центральном районе на площади флага состоится "Хоровод дружбы", в котором примут участие представители национальных объединений Сочи", — отмечается в сообщении.
На пляже "Маяк" стартует парусная регата "За Россию!", в море выйдет более 15 яхт. Затем пройдет автопробег, в котором примут участие более 50 автомобилистов.
На площади Южного мола жители и гости Сочи смогут принять участие в акции "Нарисуй карту России". В парке "Ривьера" пройдет конкурс рисунка "Россия — Родина моя!", а в Доме молодежи наградят волонтеров Победы.
"На площади Южного мола состоится праздничный концерт "Наш дом — Россия" с участием национальных объединений города. Во всех районах будут организованы точки активности для молодежи с участием представителей военно-патриотических клубов Сочи", — говорится в сообщении.
Также запланировано проведение всероссийской акции "Письмо на фронт", выставки учебного оружия и экипировки.