"С 7 по 13 июня в музеях Сочи пройдет около 35 тематических выставок, круглых столов, познавательных лекций, посвященных Дню России. С 8 по 13 июня во всех учреждениях культуры Сочи запланировано проведение порядка 50 мероприятий — фестивалей, конкурсов, мастер-классов, викторин, выставок детских рисунков, концертных программ", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 по 12 июня в Зимнем театре состоится международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни "Красная гвоздика" имени Иосифа Кобзона.

С 10 по 12 июня пройдет ряд спортивных мероприятий, среди которых финал Всекубанского турнира по уличному баскетболу, соревнования по тайскому боксу, смешанному боевому единоборству, спортивному туризму, мероприятия по настольному теннису и лыжероллерам.

"Основным праздничным днем будет 12 июня. Так, в парке имени Фрунзе начнется легкоатлетический забег "Русская матрешка", в котором примут участие более 300 человек. В Центральном районе на площади флага состоится "Хоровод дружбы", в котором примут участие представители национальных объединений Сочи", — отмечается в сообщении.

На пляже "Маяк" стартует парусная регата "За Россию!", в море выйдет более 15 яхт. Затем пройдет автопробег, в котором примут участие более 50 автомобилистов.

На площади Южного мола жители и гости Сочи смогут принять участие в акции "Нарисуй карту России". В парке "Ривьера" пройдет конкурс рисунка "Россия — Родина моя!", а в Доме молодежи наградят волонтеров Победы.

"На площади Южного мола состоится праздничный концерт "Наш дом — Россия" с участием национальных объединений города. Во всех районах будут организованы точки активности для молодежи с участием представителей военно-патриотических клубов Сочи", — говорится в сообщении.

Также запланировано проведение всероссийской акции "Письмо на фронт", выставки учебного оружия и экипировки.