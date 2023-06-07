Ранее в эфире федерального телеканала показали сюжет о загородном лагере в деревне Нутромо Кимрского муниципального округа. В эфире сообщалось, что сотрудники детского лагеря разместили детей в холодных палатках при почти нулевой ночной температуре, говорится в пресс-релизе.

По результатам проверки информации начато расследование в рамках п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следователи допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают необходимую документацию.

На сайте правительства Тверской области сообщается, что речь идет о лагере "Салют". Ранее от родителей поступили обращения по поводу размещения детей в палатках при неблагоприятных погодных условиях. В настоящее время детей из палаток перевели в стационарные корпуса.

Всего в первую смену в лагерь заехало 77 детей.