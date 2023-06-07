"Вопрос развития дорожной сети в области остается одним из наших приоритетов. Только в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию после реконструкции и строительства порядка 20 дорог общей протяженностью около 100 км", — сказал Воробьев.

Он добавил, что среди планируемых к вводу есть небольшие районные дороги, важные для жителей деревень и поселений, а также крупные скоростные магистрали не только областного, но и федерального значения.

"Например, в этом году будет сдан участок трассы М-12 от МКАД до границ Подмосковья. Это важная магистраль, которая заметно улучшит транспортную ситуацию в регионе", — добавил Воробьев.