В программе фестиваля — показательные состязания, битвы дружин "Стенка на стенку", "Волчарня","Бой за сундук", "Бой за знамя" и выступление фолк-коллективов. Зрителей ждет также ждет дефиле костюмов, женский ирландский футбол и борьба на поясах. В финальном бое дружины посоревнуются в турнире на костях. Завершится фестиваль кулинарным конкурсом.

Военно-исторический фестиваль "Дружины Неполки" ежегодно проходит в Курской области в июньские выходные на берегу реки Неполка и посвящен дружинной культуре эпохи раннего средневековья периода IX-XI веков.