"Приняли на летний отдых 299 юных белгородцев. Сделаем их программу пребывания насыщенной и запоминающейся, организуем экскурсии в наш планетарий и зоопарк", — написал глава региона в телеграм-канале в среду.

По его словам, всего в лагере отдыхают около 500 детей. Ранее сообщалось, что в Ярославскую область прибыла первая группа детей из Грайворонского района Белгородской области. Территория Шебекинского городского округа Белгородской области в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.