"На набережной села Архипо-Осиповка города Геленджика сотрудники полиции в ходе рейда выявили трех граждан, которые предлагали фотосъемку с экзотическими животными без разрешительной документации. Незаконные фотосессии пресечены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре обезьяны и пять попугаев изъяты и помещены в контактные зоопарки, где они находятся под контролем компетентных сотрудников.

По факту жесткого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности проводятся проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе ведомства.