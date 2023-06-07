""Большие гастроли" сразу шести зарубежных театров пройдут в июне по стране. Коллективы представят постановки по пьесам А. Н. Островского, чье 200-летие отмечается в этом году, и по другим произведениям русской и мировой классики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Так, в июне гастроли в Новокузнецке и Горно-Алтайске проведет Русский театр драмы им. Ф. А Искандера (Республика Абхазия), в Кирове и Йошкар-Оле пройдут гастроли Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (Республика Казахстан), гастроли Русского драматического театра им. К. С. Станиславского (Республика Армения) состоятся в Саратове. Драматический театр им. Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) проведет гастроли в Ульяновске и в Саранске, а Молодежный театр Узбекистана — в Казани и Чебоксарах. Академический драматический театр им. М. Горького (Республика Беларусь) приедет с гастролями в Уфу и Оренбург.