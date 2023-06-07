Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании городского парламента в среду. Согласно документу, эксперимент будут проводить на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка буде нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки.

Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость проживания.

Если гость откажется платить, отель должен будет в течение двух дней уведомить городские власти.

"Учитывая, что в Петербурге количество объектов размещения достигает 1205 единиц, предположительный объем поступлений в бюджет от курортного сбора с туристов может составить в 2024 году — учитывая, что он будет вводиться с 1 апреля, то есть за 9 месяцев — 310 млн рублей", — сказал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Деньги будут перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга. Документ оговаривает, что средства "направляются исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в городе появится комплексная информационная система "Курортный сбор Санкт-Петербурга", где каждый оператор гостиничных услуг получит собственный личный кабинет, через который будет взаимодействовать с петербургскими властями и вести учет.

Под требования о взимании курортного сбора попадут все объекты, оказывающие услуги по временному размещению туристов.

"Это и апарты, и ИП, юрлица, которые оказывают эти услуги в жилом фонде — без исключения", — добавил Корнеев.

Он также сообщил, что, по подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора: это дети, студенты-очники, блокадники, ветераны, чернобыльцы, участники спортивных мероприятий и другие. По словам Корнеева, по итогам федерального эксперимента власти Петербурга готовы предложить ввести дифференцированную ставку сбора для туристов в зависимости от ценовой категории отеля.

За документ проголосовали 42 депутата, трое воздержались, один выступил против.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте.