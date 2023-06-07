"Мы приступаем к разработке концепции и проектированию двух пешеходных мостов на территории Мнемниковской поймы, которые обеспечат выходы к парку "Фили" и на Островную улицу. Строительство этих мостов планируется начать в 2025 году и завершить за два года", — сказал Загрутдинов.

По его словам, протяженность мостов составит 400 и 500 метров соответственно. "Оба объекта станут частью новых прогулочных маршрутов жителей районов Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк", — уточнил Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов сообщал, что до конца 2026 года планируется построить и открыть в столице семь мостов через разные реки.

"В настоящее время в столице проектируется и строится семь мостов: четыре через Москву-реку, а также через Пехорку, Битцу и затон Новинки. Уже в этом году планируется открыть три моста", — отмечал Загрутдинов.