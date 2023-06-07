На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 8%, до 1,2 млн человек. Востребованными были рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Калининград.

Трафик на международных линиях стал больше на 20% и составил 543 тыс. человек. Лидеры по росту объема перевозок — Анталья, Ташкент, Дубай, Ош и Шарджа. В мае авиакомпания Royal Air Maroc начала полеты из "Домодедово" в Касабланку, турецкая Corendon Airlines — в Анталью, отметили в пресс-службе.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.