Результаты исследования, опубликованные в среду на портале, показывают, что женщины планируют брать отпуска и отгулы дополнительно к праздничным выходным чаще мужчин — 15% и 11% респондентов соответственно. Больше всех собираются таким образом продлить отдых респонденты с ежемесячным доходом от 50 до 80 тысяч рублей (16%).

При этом почти две трети россиян (65%) не будут брать дополнительные дни отдыха к 12 июню. Согласно результатам исследования, каждый девятый (11%) пока не определился с тем, продлевать или нет праздничные выходные за счет отгулов или отпусков, еще ровно столько же респондентов сообщили, что работают по сменному графику.

Опрос был проведен с 30 мая по 6 июня среди 1600 респондентов от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 368 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.