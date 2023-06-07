"В начале года субсидии авиакомпании "Якутия" не были выделены — только "Аэрофлоту". Сейчас "Аэрофлот" не летает, и субсидированных билетов не стало. Мы эту тему с Минтрансом РФ отработали, неоднократно от меня обращения уходили. Депутаты наши подключались. Сегодня впервые хочу озвучить для всех якутян радостную новость — протокол Минтранса уже подписан, что АК "Якутия" получает на остаток года 121,6 мл рублей для субсидирования рейсов Якутск-Москва", — сказал он.

Николаев подчеркнул, что речь идет о льготных категориях пассажиров, к которым относятся молодежь в возрасте до 22 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 1-й группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, сопровождающие детей-инвалидов, члены многодетных семей.

Ранее, после заявления "Аэрофлота" о приостановке полетов на время ремонта ВПП, были раскуплены билеты на прямые рейсы авиакомпании "Якутия" в Москву на июнь, остались только единичные по максимальным тарифам.

"До 40% рейса могут быть субсидированные билеты. (На июнь — ИФ) билеты почти все проданы, их мало осталось, но с 1 июля большое количество субсидированных билетов должно быть", — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что 15 мая стартовал завершающий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). В связи с этим полоса, имеющая длину 3250 метров, в ближайшие месяцы будет работать с ограничениями. С 15 мая по 15 июня длина полосы составит 1650 метров, с 15 июня по 1 октября — 1800 метров.

Авиакомпании "Ред Вингс", "Аэрофлот", "Аврора" и "Северный ветер" не рассматривают варианты осуществления полетов в период реконструкции. До 15 июня авиакомпания "Якутия" будет летать из Якутска два раза в день на Boieng-737-700 до Москвы с технической посадкой для дозаправки в Нижневартовске. С 16 июня аэропорт "Якутск" начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу длиной 1800 м, что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда Boeing-737-800, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 320neo.

Реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года. Реконструкция непосредственно ВПП проходит в несколько этапов. Так, в 2021 году строители выполнили реконструкцию ВПП на протяжении 625 метров, обустроили пандус длиной 175 метров и верхний слой на участке удлинения полосы длиной 200 метров.

По предварительным прогнозам, после завершения реконструкции и обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год. Кроме того, после реконструкции аэропорт будет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. До пандемии осуществлялись полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на остров Пхукет.

Единственным акционером ОАО "Аэропорт "Якутск" является Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений региона.