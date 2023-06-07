"По предложению туристского сообщества губернатором Санкт-Петербурга принято решение скорректировать сроки введения сбора. Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка", — написал Корабельников.

На текущий момент документ в статусе законопроекта внесен в городской парламент и одобрен бюджетно-финансовым комитетом. Проект планируется рассмотреть в первом чтении в среду.

По мнению Корабельникова, отсрочка позволит принять необходимые подзаконные акты, в том числе определяющие направления расходования средств, протестировать цифровую систему обмена информацией между гостиницами и комитетом по туризму, а также обеспечить предсказуемость цен на проживание для туристов, заблаговременно предупредив их о введении сбора.

"Кроме того, договорились с парламентариями выступить с совместной инициативой о внесении целого ряда изменений в федеральный закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора. О них также просил бизнес. В частности, речь идёт об отмене комиссии за эквайринг при перечислении сбора физлицом оператору, о возможности уплаты сбора третьими лицами, установлении ставки сбора в процентах от стоимости размещения и пр. Рассчитываем на поддержку в этих вопросах федерального центра", — добавил Корабельников.

Ранее взимать курортный сбор в Петербурге предлагалось на всей территории города с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Корабельников тогда же уточнил, что собранные деньги будут обособлены в специальном бюджетном фонде и будут расходоваться лишь на "финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте.