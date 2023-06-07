"Власти китайского Фуюаня подтвердили открытие пассажирского сообщения с 10 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в преддверии этого в Фуюане прошли межведомственные учения по организации работы погранперехода.

При пересечении границы туристам необходимо будет сканировать QR-код, разъясняющий процедуру прохода через пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что россияне при поездках в китайский город Фуюань теперь смогут оформлять визы по прибытии в КНР.

Фуюань расположен в 60 км от Хабаровска, до пандемии он пользовался популярностью у российских туристов в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Добраться туда можно по реке Амур в течение часа-полутора из Хабаровска.

"Для нас имеет большое значение многостороннее партнерство и взаимодействие с городами Китайской Народной Республики. Уверен, что добрососедские отношения будут развиваться, масштабы сотрудничества — расширяться, а наша дружба — крепнуть", — отмечал ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Со 2 мая в пункте пропуска Хабаровск-Фуюань открыли грузовое транспортное сообщение.