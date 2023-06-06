"С 2024 по 2026 год на площади в 24 га планируется создать новую туристическую инфраструктуру, включая детский парк, площадку для воркаута, летний кинотеатр, библиотеку, каток, веревочный парк и зоны отдыха", — говорится в сообщении.

"Кавказ.РФ" подписал договор на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству всесезонного курорта "Эльбрус". Сумма контракта составила 68 млн рублей.

Также в планах обновить и привести к единому архитектурному облику существующие объекты, озеленить территорию, обустроить променад, пешеходные зоны и внутренние дороги курорта.

По словам гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, вместе с благоустройством на курорте продолжается строительство горнолыжной инфраструктуры.

"До конца этого года запустим две канатные дороги и новую зону катания — еще восемь трасс. Помимо этого, в 2024 году полностью обновим систему искусственного оснежения. Сегодня не прекращаем также работу с потенциальными резидентами — сумма заявленных инвестиций уже превысила 23 млрд рублей", — цитирует пресс-служба Юмшанова.

Горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.