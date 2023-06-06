Полеты будут выполняться по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00 (время местное). Время в пути — 4 часа 40 минут.

Открытие рейса в курортный город приурочено к началу сезона отпусков и школьных каникул. Ранее в июне перевозчик запустил рейс из Ханты-Мансийска в другой популярный у туристов город — Минеральные Воды.

Согласно данным расписания аэропорта Ханты-Мансийска, в настоящее время из этого города в Сочи никто не летает.

В маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.